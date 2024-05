Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na ibalik sa superbisyon ng Department of Agriculture (DA) ang Philippine Crop Insurance Corporation (PCIC) matapos na hawakan ito ng Department of Finance (DOF) sa loob ng tatlong taon.

Nakasaad ito sa Executive Order No. 60 na pirmado ng Pangulo noong Lunes, Mayo 13, 2024.

Nakasaad sa EO na kailangang paigtingin ang ugnayan ng PCIC at DA upang palakasin ang agricultural insurance protection programs para sa pangangailangan ng mga maliliit na magsasaka, mangingisda, at iba pang agricultural stakeholders at masiguro ang seguridad sa pagkain at modernisasyon ng agrikultura.

Itinatag ang PCIC noong 1995 bilang government-owned-and controlled corporation sa ilalim ng DA. Subalit noong Setyembre 2021, inilipat ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa DOF batay sa rekomendasyon ng Governance Commission for GOCCs upang mamonitor sa pangkalahatan ang operasyon ng PCIC gayundin ang mga polisiya nito at program coordination. (Aileen Taliping)