PBBM todo-suporta sa volleyball hosting

IBINIGAY ng Malakanyang ang buong suporta nito para sa limang pangunahing internasyunal na kompetisyon ng volleyball na idaraos ng bansa para sa ikalawang semestre ng taon simula sa Asian Volleyball Confederation (AVC) Women’s Challenge Cup na magsisimula sa Miyerkoles (Mayo 22) sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila.

Sa Memorandum Circular 49 na may petsang Mayo 13 at nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, iniutos ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr. na “lahat ng ahensiya ng gobyerno at instrumentalidad, kabilang ang mga korporasyong pag-aari o kontrolado ng gobyerno, ay itinuro nito, at hinihikayat ang lahat ng lokal na pamahalaan, para ibigay ang buong suporta sa Philippine hosting ng volleyball at beach volleyball events sa 2024.”

Bukod sa AVC Women’s Challenge Cup, inihanay ng Philippine National Volleyball Federation (PNVF) ang Volleyball Nations League (VNL) Men’s Week Three mula Hunyo 18 hanggang 23 sa SM Mall of Asia Arena, Volleyball World Challenger Cup mula Hulyo 4 hanggang 7 sa Ninoy Aquino Stadium, Southeast Asia Volleyball League for Men and Women mula Agosto 13 hanggang 25 sa City of Santa Rosa Sports Complex at ang Volleyball World Beach Pro Tour Challenge mula Nobyembre 28 hanggang Disyembre 1.

“Kami ay nagpapasalamat kay Pangulong Marcos, Jr. at kay Executive Secretary Bersamin para sa kanilang suporta, na pinaniniwalaan ng PNVF na makatutulong upang higit na maiangat ang Philippine volleyball sa world-class level,” sabi ni PNVF President Ramon “Tats” Suzara. (Lito Oredo)