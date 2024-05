Nag-level up sa mga ginagawang pananakot ang China sa West Philippine Sea (WPS) matapos bigyan ng kapangyarihan ang kanilang coast guard na ikulong umano ang mga dayuhan na mahuhuling “trespassing” sa naturang bahagi ng karagatan.

Ang naturang kautusan ay kasunod ng matagumpay na civilian mission ng mga Pilipino sa WPS na natapos nitong Biyernes, Mayo 17.

Lumabas din ang naturang balita sa South China Morning Post kung saan inaprubahan umano ng China ang bagong regulasyon nito na pinayagan ang China Coast Guard na ikulong ang mga papasok sa kanilang territorial water.

Agad namang binoldyak ni Philippine Coast Guard (PCG) Spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Jay Tarriela ang naturang hakbang ng China.

“These are things na masasabi na nating ilegal na aksyon na naman ng China. The mere fact that they claim full sovereignty over our own exclusive economic zone at ang dyina-justify lang naman nila is yung imaginary nine-dash line nila,” pahayag ni Tarriela sa mga reporter.

Dagdag pa nito na maraming bansa ang maaapektuhan kung sakaling ipatupad ng China ang pagkulong sa mga “trespasser” tulad ng Vietnam, Malaysia at Indonesia na siguradong papalag din sa naturang aksyon.

Maituturing din aniya na harassment kapag inaresto ng China ang mga sibilyan na mula sa ibang bansa.

Samantala, kinondena ng isang mambabatas ang China na wala umanong Karapatan para magtakda ng regulasyon sa WPS.

“This is highly condemnable and is not even legal. China has no right to impose such a regulation. If any country has a right to arrest foreigners, it is the Philippines,” giit ni ACT Teachers party-list Rep. France Castro.

Dagdag pa ng mambabatas na ang China ang trespassing sa karagatan na sakop pa ng exclusive economic zone ng Pilipinas.

Sinabi ni Castro na lalo lamang pinapainit ng China ang tensiyon sa WPS at nagbabala na baka gamitin ito upang lalo pang manghimasok ang Estados Unidos at iba pang bansa sa lugar.

Kailangan aniya magsampa na ang Pilipinas ng kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration at sa United Nations. Hinamon pa ni Castro ang international community, partikular ang mga kasapi ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) na magsalita na laban sa lantarang pambabastos ng China sa soberanya ng Pilipinas at sa 2016 arbitral ruling.

Ayon sa ulat ng South China Morning Post, nagbabala ang China Coast Guard na sa ilalim ng batas nito ay maaari nilang ikulong ang mga dayuhan na papasok sa South China Sea ng walang paglilitis. (Eralyn Prado/Billy Begas)