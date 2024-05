Melai Cantiveros wagi pangongopya kay Kim Chiu

Bentang-benta ang panggagaya ni Melai Cantiveros (with Jason Francisco) kay Kim Chiu, ha!

‘Yun nga ‘yung poster para sa endorsement ni Kim kay Vicki Belo, na kung saan ay may nakayakap sa kanya na isang lalaki mula sa likod, at halos bra lang ang suot niya.

Pero siyempre, si Melai ay si Jason ang yumakap sa kanya, at hindi naman siya naka-bra. Pero, ang expression ng mukha ni Kim ang ginaya niya.

“Yes??? @chinitaprincess dili puwede na dili mi musundog sa imung posing kay iconin ni cyan a posing and yes???” sabi ni Melai.

At siyempre, tuwang-tuwa ang mga netizen sa kabaliwan ni Melai.

“May nanalo na!” sabi ni Jolina Magdangal.

“When will you be on my billboard?” tanong ni Vicki kay Melai.

“I vote yes to this. Iba ka Melai!” sabi ni Bianca Gonzalez.

“Ang galing, walang difference.”

“Carbon copy!”

“Hala, sino si Kim diyan?”

“Nalilito ako kung sino si Kim diyan.”

“Larooo momshie. Iba ka talaga!”

At aprubado ba ni Kim ang ginawa ni Melai?

“Melason for the win!” sabi ni Kim.

Well, iba talaga si Melai, malakas ang karisma sa mga faney. Na bawat eksena niya, kinakagat, pinapatulan, at nagpapasaya talaga sa mga faney.

Bongga! (Dondon Sermino)