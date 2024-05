Maroons hari uli sa men’s football

ISINALPAK ni Macky Tobias ang isang penalty kick sa ika-50 minuto ng laro upang ibigay sa University of the Philippines ang panibagong titulo matapos ang anim na taon na paghihintay matapos makuha ang 1-0 bentahe laban sa Far Eastern University, Huwebes ng gabi, sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) 86th men’s football championship sa Rizal Memorial Stadium.

Nalampasan ng Fighting Maroons ang mga biradang atake ng Tamaraws upang mapuwersa ang pambalanseng laro sa ika-25 minuto sa Finals at masiguro ang ika-19 kabuuang kampeonato.

Dinismaya rin ng UP ang kagustuhan ng FEU na makuha ang golden double sa college division, gayundin ang titulo sa high school boys, nang payukuin ng dating juniors MVP mula FEU-Diliman na si Tobias ang dating koponan para sa kanyang huling taon sa liga.

Napanatili ng Fighting Maroons ang kanilang kalamangan mula sa masipag at matinding depensa ni goalkeeper Jerick Fabrigas, kasunod ng isinalpak na sipa ni Tobias para sa nag-iisang goal ng laro, upang magawan ng paraan ang nakuhang foul ni Francis Tacardon, na hinirang namang season MVP at Best Striker.

“It was a very intense match. You know, in the first half it was a back-and-forth game it was very unpredictable hindi mo alam sino lumalamang. But then come second half after the team talked, after we boys talked to each other, pushed each other lumabas iyung UP fighting spirit,” wika ni Tacardon. (Gerard Arce)