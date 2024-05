Kinontra ni Presidential Adviser on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon ang mga Pilipino na nagsasabing napakahirap ng kanilang buhay.

Sa Bagong Pilipinas public briefing nitong Biyernes, Mayo 17, sinabi ni Gadon na walang katotohanan ang sinasabing napakahirap ng buhay sa bansa dahil sa reyalidad ay makikitang napakaraming tao sa mall, puno ang mga kumakain sa fastfood chain at napakaraming kotse sa mga kalsada na ibig sabihin maraming perang ginagastos ang mga tao.

“Iyong mga nagsasabi na napakahirap ng buhay ay sila lang ang nagsasabi niyan, haka-haka lang nila `yan. Pero ang katotohanan, magpunta ka sa mga mall, punong-puno ibig sabihin mataas ang purchasing power ng mga tao,” ani Gadon.

Kung papansinin aniya, maraming mga bagong kotse sa mga lansangan na ang ibig sabihin ay marami ang nakakabili ng sasakyan at ito’y maganda para sa ekonomiya.

Sinabi pa ni Gadon na ang mga taong nagsasabing hindi maganda ang pamamalakad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ay mga dating naninira na kaya hindi dapat paniwalaan ang mga ito.

Binigyang-diin ng kalihim na malaki na ang ibinaba ng antas ng kahirapan sa bansa na mula sa 24.7 porsiyento noong nakalipas na taon ay bumaba ito ngayong 2024 ng 23.4 porsiyento. Ibig sabihin aniya, nabaqwasan ng 1.3 porsiyento ang mga mahihirap na katumbas ng 11 milyong pamilyang Pilipino dahil inalis ng Pangulo ang mga sagabal sa pag-usad ng ekonomiya gaya ng pag-aalis sa lockdown at ang mga hindi rasonableng paghihigpit ng Interagency Task Force (IATF) on the Management of Emerging Infectious Diseases. (Aileen Taliping)