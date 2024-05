KimPau movie, inaayos na

Ang bongga talaga ng tambalang Kim Chiu at Paulo Avelino!

Hit na hit sila sa ‘Linlang’, pero mas lalo silang pinag-usapan sa kilig serye nila na ‘What’s Wrong with Secretary Kim’.

At ngayon nga, tsika ng source namin, inihahanda na ang pelikulang pagtatambalan nila, ha!

May KimPau movie na nga raw.

Nang tanungin namin kung kailan magsisimula iyon, ang tsikang nakuha namin ay magpi-pitch pa lang daw next week tungkol sa pelikula nina Kim at Paulo.

Pero inaasahang matutuloy ‘yon.

Once na may go signal na nga raw sa mga kampo nina Kim, Paulo ay siguradong hindi magtatagal at shooting na kaagad sila, ha!

So bongga ng KimPaul love team, ‘noh?!

‘Yun na! (Jun Lalin)