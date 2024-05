Kakilig ang b-day message: Rayver Cruz araw-araw mamahalin, paliligayahin si Julie Anne San Jose

Hindi pinalampas ni Rayver Cruz ang pagkakataon na iparamdam nang husto sa girlfriend niyang si Julie Anne San Jose ang pagmamahal niya sa araw mismo ng kaarawan nito.

Yes, birthday ni Julie Anne ngayong May 17, at 30 years old na siya, ha!

Ang bilis ng panahon, na naalala ko pa ang mga panahong ini-interview namin si Julie Anne na teenager pa lang siya, ha!

Anyway, heto nga ang punong-puno ng pagmamahal na birthday message ni Rayver kay Julie Anne.

“To my best friend, my constant, my soulmate and my love.

“Happy-happy birthday to you! You are now officially 30, yay hehe!

“Couldn’t be more prouder mahal. Alam mo namang andito lang ako palagi sa tabi mo kahit ano mangyari.

“Palagi ko na sinasabi toh pero hindi ako magsasawa na maging number 1 fan mo for life, thank you so much kasi araw-araw mong pinapasaya ang puso ko.

“Mahal na mahal kita my Limitless Star!”

Oh, bongga, ‘di ba? Ang saya na sinabi ni Rayver na sya ang magiging number one fan ni Julie Anne for life, na magpapasaya, magmamahal sa kanya.

At siyempre, hindi papakabog sa sagot si Julie Anne.

“Thank you my love! I feel blessed everyday dahil binigay ka sa akin ni Lord. Mahal na mahal kita.”

At siyempre, super kilig ang mga fan nila sa eksenang ito.

“Happy, happy birthday sa nag-iisang babae sa puso mo.”

“So lucky Rayver to have a woman in your life like Julie Anne na super ganda, bait, very humble and talented.”

“So sweet! Happy birthday, Julie!”

“To infinity.”

“Ayeee kinilig naman ako Rayver. Happy birthday Julie. Nandito rin kami palagi para sa inyo. I am waiting for the big day mo today, we love you both.”

“Lord isang Rayver naman po diyan oh!”

“Ahhhh… what a sweet message for her love. Thank you ray for loving our Queen.”

Bongga, di ba?