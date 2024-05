June Mar Fajardo binuhat Beermen sa Game 1 semis

Semis Game 2 sa Linggo: (MOA Arena)

3:00pm – Ginebra vs Meralco

6:15pm – SMB vs Rain or Shine

NAPUWERSA sa 16 turnovers ang San Miguel Beer pero sa pangunguna nina June Mar Fajardo at Don Trollano ay nagawan ng paraan para ipagpag ang Rain or Shine 101-98 sa Game 1 ng kanilang PBA Philippine Cup semis sa MOA Arena Biyernes ng gabi.

Nilista ni Fajardo ang 12th double-double niya ngayong conference at 23rd sa season sa tono ng 23 points, 11 rebounds, may 5 assists at 2 blocks pa. Bumakas si Trollano ng 16 points, may 16 din si Marcio Lassiter na 4 for 6 sa 3s.

Nag-ambag pa si Terrence Romeo ng 14 points, 13 kay CJ Perez na inalat sa 6 of 19 shooting.

Binitbit ng 20 points, 7 rebounds ni Gian Mamuyac ang Elasto Painters, umayuda ng 17 at 7 si Beau Belga na 4 for 8 sa labas ng arc. May tig-13 markers sina Jhonard Clarito at Santi Santillan na kumalawit ng 8 boards.

Pagkatapos ng 19-19 deadlock, hindi makalayo ang SMB dahil laging may sagot ang Rain or Shine na nangolekta ng 14 points mula sa turnovers ng Beer.

“We just have to minimize our turnovers,” ani winning coach Jorge Gallent. “We have 16, that’s really a lot for a team. They just take advantage of that. If we commit turnovers they will just run and run. So as much as possible we just have to minimize that and take care of the ball.”

Ikinalat ni Fajardo ang 15 points niya sa third pero abante lang sa 82-77 ang San Miguel papasok ng fourth.

Sa split ni Caracut sa stripe ay dumikit ang RoS 101-98 may 31 seconds pa. Airball ang 3-point attempt ni Trollano sa sumunod na posesyon ng Beermen pero sablay din ang panabla sanang tres ni Caracut. (Vladi Eduarte)