Ivana Alawi niregaluhan ng P2M ang ina

Bongga ni Ivana Alawi na dahil nag-request ang nanay niya na makatikim ng inihaw na tilapia ay dinala niya ito sa Pampanga para mangisda at mag-ihaw.

At dahil Mother’s Day content, celebration nila ito, kaya naman bukod sa tilapia ay may bonggang pasabog si Ivana sa nanay niya.

At bongga talaga, dahil sila mismo ang nangisda, ha! At bilang regalo sa kanyang nanay, sa bawat isang isda na mahuhuli ng kanyang nanay ay may katumbas `yon na P200,000.

Ang totoo, P2M talaga ang dala ni Marian para iregalo sa kanyang nanay. Ganun ka-bongga, ‘di ba?

“Kailangan nating suklian ang kabutihan ng ating ina. Sabi ko nga, habang kasama pa natin ang mga nanay natin, habang nandito pa sila sa ating mundo, dapat iniingatan natin sila, pahalagahan natin sila.

“At kung ano ang care na binigay nila sa atin noong mga bata tayo, dapat suklian natin sila. Si Mama Alawi, napaka-hardworking, talagang tutok siya sa amin,” sabi ni Marian.

At ‘yun na, nangisda na nga sila, at tuwang-tuwa ang nanay ni Ivana na mangisda mismo, ha! Nag-enjoy rin itong manungkit ng mangga, ha!

Pero siyempre, hindi madali ang mangisda, kaya tumulong na rin sila sa pangingisda sa kanilang nanay.

At mula sa balde na puno ng isda, doon na lang kumuha ang nanay ni Ivana. Umabot sa sampung tilapia ang nahuli ni Mama Alawi mula sa balde.

At doon nga nila binigay ang regalo nila na P2M, ha! Ang bongga nga ng regalo, at super saya siyempre ang nanay ni Ivana.

Naiyak nga ang nanay ni Ivana sa malaking pera, bukod pa sa regalo rin ng iba pang mga kapatid ni Ivana.

Si Mona ay nagbigay ng rubber shoes sa nanay niya.

Si Amira ay nagbigay ng chocolates at mug na may ‘best mom ever’.

At doon nga binigay ang maleta na may P2M laman. Bongga, ha!

At tuluyan na nga silang nag-iyakan.

At siyempre, umani ng papuri si Ivana sa pagiging mabait at generous niya sa kanyang ina.

Sana all, ‘di ba? (Dondon Sermino)