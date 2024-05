Ibang faney ni Belle ‘di bet collab Kay Kathryn

Agad nag-trending sa social media ang pagsasama nina Kathryn Bernardo at Belle Mariano para sa isang digital magazine cover.

Actually, paid advertisement ito para sa skin care brand na parehong ineendorso ng dalawang aktres.

Kasabay nitong mag-viral ang mga hanash ng mga nagmamarunong na netizens at bashers. Halo nga ang mga komento nila sa nasabing digital poster.

“I’m loving the Kathryn Bernardo & Belle Mariano tandem, give them a movie or a teleserye please!”

“I see Belle reaching Kathryn’s popularity in the next few years. She has that X factor like Kath. Kahit hindi si Donny ang ka-love team niya she will shine bright.”

“Ang ganda nila pagmasdan together. Lakas maka-good vibes!

“Then Queen and the Princess! Love them both!”

Kung marami ang naaliw sa collab nina Kath at Belle, siyempre hindi magpapatalo ang mga bashers na pilit na ginagawan ng intriga ang dalawang Kapamilya actress.

“If Belle is under right management for sure hindi papayag na matuloy ang partnership na ito.”

“Dapat hindi pumayag ang kampo ni Belle na gawin itong project na ito with Kath. Hindi ba naiintriga si Kathryn kay Donny?”

“Not a smart move for Belle.”

Kanya-kanyang pintas din ang mga fans sa hitsura ng dalawang aktres.

Parehong endorser ng skin care brand ang dalawang aktres kaya posible talagang pagsamahin sila sa isang campaign.

Kaya dedma na sa bashers, importante malaking project itong pinagsamahan nina Kathryn at Belle. Trabaho ito kaya thankful ang mga kampo nila. (Ogie Rodriguez)