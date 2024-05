Hakeem, Prime Billing kampihan sa Race 1

MAGKAKAMPIHAN sina Hakeem at Prime Billing pagsalang nila sa Philracom Rating Based Handicapping System na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Sabado.

Paglalabanan sa nasabing karera ang added prize na P15,000 na ikakalat sa unang tatlong kabayong tatawid sa meta, may distansiya itong 1,200 metro.

Sasakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Patty Ramos Dilema si Hakeem habang si EA Abrea ang gagabay kay Prime Billing.

Pakakawalan sa unang race, makakatagisan ng bilis nina Hakeem at Prime Billing sina Andiamo A Firenze, Ridgers, Eye In The Sky, Namayan, Shanghai Silk at Saratoga Chrome.

Ayon sa mga karerista, posibleng magbigay ng magandang laban ang mga kalahok na sina Ridgers, Eye In The Sky at Saratoga Chrome sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Hahamigin pa ng owner ng mananalong kabayo ang karagdagang premyo na P11,000, mag-uuwi rin ang breeder ng ng P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod.

Samantala, pitong races ang pasisibatin ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong Sabado kaya tiyak na masaya ang mga karerista sa kanilang paglilibang. (Elech Dawa)