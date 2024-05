Caloy Yulo kinana gold sa individual all-around

TULUYANG nagawa ni 2020+1 Tokyo Olympian Carlos Edriel ‘Caloy’ Yulo na magwagi ng inaasam na gintong medalya sa target nito na individual all-around sa pagsabak nito sa ginaganap na 17th Junior & 11th Senior Men Artistic Gymnastics Asian Championships sa Tashkent, Uzbekistan.

Itinala ng 23-anyos at three-time world champion na si Yulo ang pinakamataas na 84.931 puntos laban sa mga karibal nito sa rehiyon ng Asya upang ipamalas ang kakayanan nito na magwagi sa pinaghahandaan na muling pagsabak sa kada apat na taong Olimpiada na gaganapin sa Paris, France ngayong taon.

Pumangalawa kay Yulo ang mula Kazakhstan na si Milad Karimi na itinala nag 84.632 iskor habang nakuha ng home bet na si Abdullah Azimov sa pagtapos nito sa ikatlong puwesto sa iskor na 82.431 ang kanyang kuwalipikasyon na makapaglaro sa Paris Olympic Games.

Ito ang kauna-unahang gintong medalya sa individual all-around event ni Yulo matapos ang sunod-sunod na mga kabiguan sa mga nilahukang torneo.

Tumapos din ito noong 2023 World Artistic Gymnastics Championships sa 59th puwesto at hindi nakapagkuwalipika sa Olympics sa individual all-around at tanging nakapasok lamang sa floor exercise event.

Naiuwi ni Yulo ang kanyang ikapitong gintong medalya sa Asian Championships habang mayroon itong dalawang pilak at isang tanso. Nagwagi din ito ng tigalawang ginto, pilak at tanso sa World Championships habang may siyam na ginto at siyam na pilak sa Southeast Asian Games.

Ang isa pang Pilipinong kalahok na kasalukuyang SEA Games champion na si Juancho Miguel Besana ay tumapos naman bilang 11th overall. (Lito Oredo)