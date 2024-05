‘Buko’ ni Nadine Lustre, kinatatakaman

Photo pa lang ni Nadine Lustre na hawak-hawak ang buko, alam mong panalo na agad ang bago nilang negosyo ni Christophe Bariou.

Aba, ang dami ngang naaliw, nasabik sa latest post ni Nadine na may hawak siyang buko, ha!

Ang una ay katawan lang niya ang nakikita, dahil nakatakip ang buko sa kanyang mukha.

Pangalawa ay nasa ulo na niya ang buko, at kitang-kita ang maganda niyang mukha.

Ang pangatlo ay black and white photo na lantad ang kaseksihan niya, kagandahan, at siyempre, hawak pa rin niya ang buko na nasa bandang ulo niya.

At ito nga yata ang gagamiting poster para sa bago nilang negosyo ng dyowa niya, ang ‘Dehusk’ na isang original coconut milk. Base nga sa Instagram account ng ‘Dehusk’ ay isa itong exceptional plant-based milk by Nadine and Christophe.

At bukod sa suporta sa bago nilang negosyo, puring-puri siyempre ng mga netizen ang kagandahan, kaseksihan ni Nadine.

“Goal for summer, body like Nadine.”

“Dinaan tayo sa coconut ni Nadine.”

“Grabeng mukha ‘yan, ang ganda. Kahit siguro alatiris ang hawak niya, hot pa rin.”

“Parang 20 years old lang si Nadine oh, super fresh.”

“Ang bata ng look ni Nadine, kasing-fresh ng buko.”

Well, abangan kung paano magiging mabenta ang coconut milk ni Nadine, Christophe. Pero sure ako na magiging mabenta ito, na pipilahan talaga, dahil ngayon pa lang, mababasa mo na agad na takam na sila sa buko ni Nadine.

Bongga! (Dondon Sermino)