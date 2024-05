Bella Belen, Alyssa Solomon 50-50 sa AVC Challenge Cup

MARAHIL ay pagod pa ang katawan nina National University deadly duo Bella Belen at Alyssa Solomon kaya wala pa sa isip nila na sumabak sa national team.

Katatapos lang ng 86th University Athletic Association ofbthe Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament kung saan nakopo ng Lady Bulldogs ang pangalawang korona sa loob ng tatlong taon.

Pagkatapos ng laro nila sa Game 2 ng kanilang best of three finals kontra University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses ay tinawag agad sina Belen at Solomon ng Alas Pilipinas women’s national team para lumahok sa 2024 AVC Challenge Cup sa Manila sa Mayo 22-29.

“Yung national team, parang pinag-iisipan pa po namin na mag-join kasi parang dire-diretso (‘yung schedule) eh. Naghahanap din ‘yung katawan namin ng rest so hindi pa kami sure kung magjoj-oin kami,” saad ni UAAP Finals MVP Solomon.

“Pag-uusapan pa rin namin (kung tutuloy po ako sa national team), hindi ko pa po alam, kasi alam ko si Ate Aly may checkup for iyung injury niya before. Then siguro titignan namin, magre-report muna sa school, then siguro enjoy muna namin ‘yung championship saglit,” sabi naman ni two-time UAAP MVP Belen.

Nagte-training na ang 13 sa 16 national pool members sa ilalim ni head coach Jorge Souza de Brito. (Elech Dawa)