Anthony Edwards, Wolves sinagad Nuggets sa do-or-die

TUMIPA si Anthony Edwards ng 27 points, inayudahan ng 21 ni Jaden McDaniels at pinulbos ng Minnesota Timberwolves ang Denver Nuggets 115-70 sa Game 6 ng kanilang East semis Huwebes ng gabi (Biyernes sa Pilipinas).

Ibinuhol ng Wolves ang series sa 3-3 para mapuwersa ang do-or-die Game 7 sa Denver sa Lunes (araw sa Manila).

Bumalik mula injury si Mike Conley at nag-ambag ng 13 points. Humablot ng pinagsamang 38 rebounds sina bigs Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns at Naz Reid.

Nalimitahan din ng Wolves si Nikola Jokic sa 22 points, 9 rebounds, 2 assists. Mula sa floor ay 9 of 19 at 0 for 4 sa 3s ang NBA MVP.

Overall ay 7/36 sa labas ng arc ang Nuggets at natambakan ng mula 17 sa dulo ng second quarter.

Inalat sa 10 points mula 4/18 shooting ang backup ni Jokic na si Jamal Murray, hindi rin nakatulong ang bench na na-outscore 36-9. May 12 points, 8 rebounds si Aaron Gordon.

Ibinalik ni McDaniels sa basket ang sablay na tres ni Reid sa halftime buzzer para sa 59-40 Minnesota lead. (Vladi Eduarte)