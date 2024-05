30 ektarya ginapang ng wildfire sa Siquijor

TINATAYANG nasa 30 hektarya ng mga puno, kagubatan at mga damuhan ang nilamon ng apoy sa wildfire na sumiklab sa bulubunduking lugar sakop ng tatlong barangay sa bayan ng Larena, sa probinsya ng Siquijor nitong Huwebes.

Ayon sa Bureau of Fire Protection – Larena, nagsimula ang wildfire sa Barangay Helen alas-12:00 ng tanghali nitong Huwebes at umabot ng mahigit 11-oras bago naapula nitong madaling araw na ng Biyernes.

Gumapang ang apoy sa mga katabing lugar nito sakop na ng mga barangay ng Bontod at Bgy. Canlasog.

Hindi agad nakontrol ang apoy dahil ayon sa BFP ay mahirap ang terrain at walang daan sa itaas ng kabundukan.

Hinintay na lamang nilang bumaba ito patungo sa laylayan ng bundok at doon nila ito inapula.

Malayo naman sa mga kabahayan ang grassfire at karamihan sa mga nasunog ay mga cogon grass at mga puno sa nursery na pag-aari ng Department of Environment and Natural Resources.

Ayon sa Larena MDRRMO, posibleng naging sanhi ng malawak na sunog ay ang sobrang init ng panahon.

Sa record ng Pagasa, nakapagtala ng average na 40 hanggang 42 degrees celcius ang heat index sa Siquijor nitong nakalipas na ilang araw. (Ronilo Dagos)