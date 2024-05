Tom tatapatan si Piolo

Game na game na nakipagkuwentuhan si Tom Rodriguez sa mga kaibigang press people nang dumalo ito sa intimate birthday merienda blowout ng generous editor naming si Jun Lalin sa Super Sam, Quezon City nitong Miyerkoles.

No holds barred at sinagot talaga ni Tom ang lahat ng tanong ng mga kaibigan sa media.

Excited na flinex ni Tom ang mga gagawing projects this year including ‘yung pagganap niya as Ibarra sa isang musical play.

Aware naman ang Kapuso actor na si Piolo Pascual ang huling gumanap ng gagampanan niyang role sa teatro at hindi naman siya natatakot na makumpara kay Papa P.

Confident si Tom na magagampanan niya ng bonggang-bongga ang role na ibinigay sa kanya. Tutok na nga raw siya sa paghahanda rito at sisiguraduhing maibibigay ang kanyang best para magustuhan din ng manonood ang kanyang pagganap.

Tulad ni Piolo, magaling din umarte at kumakanta rin si Tom. Pareho silang may record album at hit song.

Kuwento pa ni Tom, tinanggap niya ang musical play dahil target daw nilang ipalabas ito sa mga school, ilalapit nga raw nila sa mga estudyante ang ‘Ibarra’ musical play para mas maunawaan ng mga kabataan ang kultura at history ng ating bansa.

Hindi lang nila sa Metro Manila ito ipapalabas, maging sa mga probinsya tulad ng Vigan ay isasalang nila ang ‘Ibarra’.

Dahil sa nasabing musical play, tinanghal na Entertainer of the Year sa Aliw Awards last December si Piolo. Hopefully ay ganoon din ang suwerteng dumating kay Tom after niya gampanan ang iconic role na Ibarra.

Abangan! (Ogie Rodriguez)