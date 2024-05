Study: Mga Gen Z target mag-abroad, solo work

Nasa 52 porsiyento ng mga Pilipinong Gen Z ang nais magtrabaho sa ibang bansa at mas gustong magtrabaho nang solo kesa sa may kasama, ayon sa lumabas na isang pag-aaral.

Ang Gen Z ay ang mga isinilang sa pagitan ng 1997 hanggang 2015 na mulat na sa teknolohiya at mundo ng social media.

Batay sa isinagawang study ng Wellness Index: An updated ABC of Pinoy Gen X, Y, and Z, target daw ng mga Gen Z na makaranas ng bagong kultura at personal growth para mapataas ang kanilang competitiveness at marketability sa global job market.

Ayon kay Rainier Ladic, isang clinical psychologist, dahil `techie’ ang mga Gen Z pagdating sa technology ay sisiw na sa kanila ang makakuha agad ng impormasyon at madali nang masilip at mapag-aralan ang magiging buhay nila sa ibang bansa.

“Mataas ang kanilang personality na openness to experience sa mga Gen Z na nagmo-motivate sa kanila to try something new,” sambit ni Ladic kung saan may sarili aniya silang mga dahilan at economic reasons kaya mas bet nila sa abroad.

“Better pay na trabaho. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at hindi pagtaas ng sahod,” saad pa niya.

Kaugnay nito’y lumabas din sa pag-aaral na mas trip ng mga Gen Z na magsolo sa trabaho kesa makigrupo.

“The mere fact that their work will be observed and evaluated so they feel all the more anxious working with groups. Working in groups, may not show yung skills na meron sila kasi always in group yung nakikita,” dugtong pa ni Ladic.

“So gusto din ng Gen Zs na ma-maximize yung freedom and this includes yung pakiramdam na nadi-direct nila sarili nila and they could achieve this by working independently,” dagdag niya.