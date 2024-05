Hiniling ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Philippine Coast Guard (PCG) na magsumite ng isang komprehensibong strategic mod-ernization plan sa Kamara de Representantes sa gitna ng tumitinding tensiyon sa West Philippine Sea.

Ayon kay Romualdez gagamitin ang plano bilang basehan ng ilalaang pondo ng PCG sa napipintong pagtalakay ng Kongreso sa national budget para sa 2025.

“Our national security and sovereignty are paramount,” sabi ni Romualdez. “By ensuring that our Coast Guard is well-equipped and well-funded, we can better protect our territorial integrity against external threats and assert our sovereign rights in these contested waters.”

Sinabi ni Romualdez na kasama sa dapat isumite ng PCG ang mga kasalukuyang estado ng mga gamit nito at ang kailangang upang ma-upgrade ang mga kagamitan nito at ang pagsasanay ng mga tauhan ng ahensiya.

“The House of Representatives is committed to backing the Philippine Coast Guard in its vital role. It’s not just about responding to immediate threats but also about maintaining a presence that underscores our commitment to national and regional security,” giit ni Romualdez.

Sinabi ni Romualdez na ang pagpapalakas sa PCG ay bahagi ng isang malaking plano ng administrasyong Marcos upang mapatatag ang depensa ng bansa at mapanatili ang kaayusan sa rehiyon. (Billy Begas/Eralyn Prado)