Protektahan ang kapakanan ng ating mga sundalo, uniformed personnel

Bilang Vice Chair ng Senate Committee on National Defense at ng Senate Committee on Public Order, napakataas ng respeto ng inyong Senator Kuya Bong Go sa mga kawal ng kalayaan at kaligtasan ng ating bansa. Dahil dito, naniniwala akong maliit na sukli lamang kapalit ng kabayanihan ng ating mga uniformed personnel ang tiyaking sapat ang benepisyo na kanilang makukuha para suportahan ang kanilang pamilya.

Isa sa pinakamalaking karangalan ng aking panahon sa serbisyo publiko ay matulungan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na doblehin ang suweldo ng entry-level uniformed personnel at maitaas din ang sahod ng ibang ranggo. Ayaw nating masayang ito dahil sa posibleng reporma sa kanilang pensyon.

Kaya nitong Lunes, May 13, tinalakay namin sa Senado ang Senate Bill No. 2501, na naglalayong repormahin ang pension system ng ating military at uniformed personnel (MUP). Sumalang ang inyong Senator Kuya Bong Go sa interpelasyon para masigurong hindi mababawasan ang pensyon ng ating mga active at retired military and uniformed personnel sa kabila ng mga mungkahing pagbabago sa ilalim ng panukalang ito.

Naibigay na natin noon ang pagtaas ng kanilang sweldo. Huwag naman sanang biglang ‘bigay-bawi’ ang mangyari kung ang pensyon naman ng active and retired personnel ang mababawasan dahil sa anumang reporma na ipinapanukala. Sa ngalan ng ating mga sundalo, hindi ako papayag dito.

Sa aking talumpati, binigyang-diin ko ang mga sakripisyong ginagawa ng ating mga sundalo. Buhay ang isinasakripisyo nila para mapanatili ang seguridad ng bansa. Iba po ang sakripisyo nila dahil buhay nila ang nakataya kaya dapat lamang na maingat na pag-aralan ang pension reform bill.

Habang suportado ko ang mga hakbang upang mapanatili ang fiscal stability ng gobyerno, hindi dapat makompromiso ang inaasahang pensyon ng ating kasundaluhan na aktibo pa o retired na. Kung saka-sakaling may repormang gagawin, mas mabuting sa new entrants lang applicable ito para naman alam nila kung anong makukuha nila bago pa sila pumasok sa ganitong larangan.

Sa katunayan, may mga ulat na ang ilan sa ating mga MUP ay bumaba ang morale habang ang iba naman ay maagang nagreretiro dahil sa kanilang takot sa mga posibleng pagbabago sa kanilang pension plans. Kaya naman sa naturang sesyon, ipinaglaban ko na ang mga benepisyo ng pension ng mga active at retired personnel ay hindi maaapektuhan ng mga iminungkahing pagbabago sa batas dahil karamihan sa kanila, nakaplano na ang paglalaanan ng kanilang pensyon. Yung ikakaltas sa sundalo, katumbas na ‘yan ng isang sakong bigas na pwede nang ipakain ng ordinaryong sundalo sa pamilya nila.

Masaya po nating ibinabalita na ayon mismo kay Senator Jinggoy Estrada, na siyang sponsor sa panukalang batas, na hindi mababawasan ang mga benepisyo at pensyon ng mga kasalukuyan at retiradong MUPs.

Layunin ng Senate Bill No. 2501 na hanapan ng solusyon ang lumalaking gastos ng pamahalaan para sa pensyon ng MUPs. Pero naniniwala po ako na mahahanapan ito ng solusyon nang hindi apektado ang pensyon ng magigiting nating sundalo. Tulad ng sinabi ko sa plenaryo, let us spare the retired and active personnel.

Samantala, bilang inyong Mr. Malasakit na ang tanging bisyo ay magserbisyo, patuloy naman tayo sa pagdalo sa iba’t ibang kaganapan sa bansa upang makisalamuha sa ating mga kababayan at makatulong sa abot ng ating makakaya.

Noong May 9, bumisita ako sa Tiaong, Quezon at nakipagtulungan kay Mayor Arjay Mea upang maghatid ng tulong sa mga nangangailangan. Sa pamamagitan ng aming inisyatiba at pagsisikap kasama ang ibang ahensya ng gobyerno, nagawa naming magbigay ng suporta at tulong sa humigit-kumulang 1,800 na indigents, 2,000 pa mula sa mga vulnerable sectors, at 600 na displaced workers sa aking pagbisita.

Noong May 10, dumalo naman ako sa Philippine Nurses Association International Nurses 8th Summer Conference na ginanap sa Lungsod ng Maynila. Sa parehong araw, inilunsad din ang 165th Malasakit Center sa Conrado F. Estrella Regional Medical and Trauma Center sa Rosales, Pangasinan na ating dinaluhan kasama si DAR Secretary Conrado Estrella at Mayor Liam Cezar.

Nagbigay rin tayo ng karagdagang suporta sa 500 displaced workers na kuwalipikado rin para sa pansamantalang trabaho mula sa gobyerno. Kasabay nito, nakipagtulungan din kami sa Cooperative Development Authority upang magbigay ng suporta sa 22 kooperatiba mula sa rehiyon. Bilang isang adopted son ng Pangasinan, nagpapasalamat ako sa pagkakataong makatulong na mapaunlad ang kabuhayan ng aking mga kababayan sa probinsiya.

Noong araw ring iyon, nagtungo rin ang aking Malasakit Team sa Muntinlupa City upang magbigay ng karagdagang tulong sa 483 recovering fire victims doon, dagdag sa housing assistance na natanggap nila mula sa National Housing Authority upang makabili ng mga materyales para muling maitayo ang kanilang mga tahanan.

Noong May 12, ininspeksyon ko naman ang Super Health Center sa Calauan, Laguna bago dumalo sa Pinya Festival kasama si Mayor Roseller Caratihan. Bilang adopted son ng CALABARZON, masaya akong nakiisa sa kanilang selebrasyon.

Samantala, patuloy rin ang aking Malasakit Team sa paghahatid ng tulong sa mga nangangailangan tulad ng 44 na nasunugan sa Cagayan de Oro City; 165 sa Bacolod City; apat sa Belison, Antique; siyam sa Davao City; at 127 sa Pasig City.

Tumulong din tayo sa 22 TESDA scholars sa Daet, Camarines Norte; 24 sa Malabon City; at 350 graduates naman sa Danao City, Cebu. Nag-abot naman tayo ng dagdag na tulong sa 3,000 beneficiaries ng Serbisyo Caravan sa Enrile, Cagayan na inorganisa ni Mayor Miguel Decena. Namahagi rin tayo ng dagdag na tulong sa mga mahihirap nating kababayan, kabilang na ang 350 sa Mendez, Cavite; at 950 sa Nagcarlan, Laguna katuwang si Mayor Elmor Vita.

Nakapag-abot din tayo ng tulong sa 44 displaced workers sa Brgy. UP Village, Quezon City katuwang si Kapitan Leo Ferrer, na nabigyan din ng pansamantalang trabaho ng gobyerno sa ating pakikipagtulungan.

Naisagawa na rin ang turnover ng Super Health Center sa Goa, Camarines Sur upang mailapit ang pangunahing serbisyo medikal sa mga komunidad.

Sundalo man o health worker sa barangay, utang natin sa kanila ang ating kaligtasan at kalusugan. Digmaan man o pandemya, nariyan sila, hindi natitinag at buong tapang na tumutugon sa tawag ng tungkulin. Kaya sikapin ng bawat isa sa atin na siguraduhing ang kanilang mga mahal sa buhay ay naaalagaan.

Ilapit natin ang serbisyo ng gobyerno sa mga nangangailangan nito lalo na pagdating sa kapakanan at kalusugan ng mga mahihirap nating kababayan. Bilang inyong Mr. Malasakit, patuloy akong magseserbisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya dahil bisyo ko ang magserbisyo at ako ay naniniwala na ang serbisyo sa tao ay serbisyo ‘yan sa Panginoon.