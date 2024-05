Haharangin ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang anumang plano ng tangkang destabilisasyon laban sa gobyerno at hatiin ang mga Pilipino.

Ito ang pinanindigan ng Pangulo sa kanyang pakikipagkita sa mga sundalo sa Camp Edilberto Evangelista sa Cagayan de Oro City nitong Huwebes.

“We will not also allow agents within the country to destabilize our government and creat¬e division within our nation,” anang Pangulo.

Hinimok ng Presidente ang mga tropa ng 4th Infantry Division ng Philippine Army na ipakita ang kanilang katapatan, pagiging makabayan at serbisyo sa bansa at panatilihin ang pagmamahal sa sambayanan sa paggampan ng kanilang tungkulin.

Nagbabala ang Pangulo dahil ang mga kaaway aniya ay maaa¬ring nagtatago sa anino o napasok na ang mga komunidad at mga institusyon ng gobyerno kaya dapat na maging alerto at handa para malabanan at mahadlangan ang mga buktot na plano at pagtatangkang guluhin ang pamahalaan.

Tinalakay rin ng Pangulo sa kanyang “talk to the troops” ang mga bagong banta sa seguridad ng bansa na sumasabay sa pagbabago at teknolohiya kaya kailangan maging handa sa digital operations.

“We must be prepared to fight false narratives, disinformation, and digital operations that seek to sow conflict against us and among us,” giit ng Pangulo.

Nanawagan din si Pangulong Marcos Jr. sa mga sundalo na ipagpatuloy ang mga ginagawang operasyon at pagtugis sa mga terorista hanggang sa tuluyang malinis ang lugar. (Aileen Taliping)