Pokwang may patama sa tatay ng anak

Ginamit ni Pokwang ang kanyang official Threads account para okrayin ang ama ng kanyang anak na si Lee O’Brian nitong Martes.

Ni-repost ng komedyana ang isang reel na makikitang nagsuot ng mala-Transformer robot ang isang tatay para mapasaya ang kanyang anak.

“Some fathers will do anything for their daughters’ happiness,” ang original caption ng nasabing short video.

Pero dinagdagan ng Kapuso comedienne/host ang caption nang i-repost niya ito sa kanyang Threads na may 123K followers.

“And some father like Lee O’Brian just using their daughter’s picture to post in social media to gain followers and get sympathy from his followers na mga ENABLER. ha ha ha ha ha,” sey ni Pokwang.

Bibihirang mag-post si Pokwang sa nasabing social media app. Ang huling post niya ay noon pang March 19 at si Lee rin ang pinatatamaan niya sa nasabing post.

Pinusuan ng followers ni Mamang Pokwang ang pinakabagong hanash niya sa socmed.

May mga followers din si Marietta Subong (real name ni Pokwang) na nagkomento na nag-unsubscribed na raw sila sa YouTube channel ni Lee bilang suporta sa aktres.

‘Yun na! (Ogie Rodriguez)