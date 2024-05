Parcel na alakdan pa-Mexico, buking

Buking ng Bureau of Customs (BOC) ang isang parcel na naglalaman ng mga alakdan at isopod na ipapadala sana patungong Mexico sa Ninoy Aquino International Airport noong Martes.

Naharang ang nasabing pakete na idineklara bilang “traditional designed shoulder bag” mula sa Quezon City.

Nadiskubreng naglalaman ang parcel ng 23 na malalaking alakdan, 13 na maliliit na alakdan at isang lalagyan ng isopod sa isinagawang pag-iinspeksyon.

Sa ngayon ay nasa Department of Environment and Natural Resources ang nasabing package matapos itong iturn-over para sa maayos na paghawak at pag-iingat.