Nangakong reresbak! Angge Poyos mas lamang ang gigil kumpara sa lungkot

ISA sa misyon ni University Athletic Association (UAAP) Season 86 women’s volleyball Rookie of the Year awardee Angeline ‘Angge’ Poyos ang mahulugan din ng confetti ang University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses.

Kaya naman walang ibang nasa kukote ang super rookie na si Poyos kundi bumawi agad sa susunod na season.

“Gusto ko na kaagad bumawi. Iniisip ko na next year sa amin naman ‘yung gold, kami naman mahuhulugan ng confetti,” pahayag ni Poyos.

Determinado si Poyos na makabawi agad kaya naman nalabanan nito ang lungkot sa pagkatalo nila sa National University (NU) Lady Bulldogs sa Game 2 ng kanilang Best of three Finals nitong Miyerkoles ng gabi sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

“Mas malakas talaga ‘yung gigil ko kesa sa lungkot,” ani Poyos, na nakapagtala lamang ng isang puntos dahil hindi pa ito komportable sa kanyang injury na natamo sa set 2 sa Game 1.

Nakapaglaro si Poyos ng tatlong set, starting six siya sa set 1 at 2bhabang galing sa bench siya sa set 3 pero sa set 4 ay hindi na siya pinaglaro.

“First time ko kasi tumalon kanina. Kaya ko naman pero ginagawa ko nga ‘yung best ko pero kinapos pa rin,” sabi ni Poyos.

Ganunpaman, masaya si Poyos sa naging kampanya ng UST ngayong season, kahit bata sila sa laban ay naipakita nila ang kanilang kakayahang makipagpaluan ng bola sa mga tigasing netter.

“Grateful pa rin ako kasi nakaabot kami dito sa Finals. Sobrang laking thankful sa mga coaches kasi binigyan pa rin nila ako ng tiwala. Triny ko best ko pero medyo hindi pa kinaya,” wika ni Poyos.

Para kay Poyos, mahaba pa ang kanilang pagsasama at paglalaro kaya tiyak na mas mabangis na Lady Tigresses ang masisilayan ng volleyball fans sa susunod na season.

“Marami pa kaming time para bumawi. Sobrang haba pa ng career namin,” pagtatapos ni Poyos. (Elech Dawa)