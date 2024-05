Wala nang silbi si dating Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) agent Jonathan Morales kung ang susunod na pakay ng komite ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa ay magbalangkas ng panukala matapos ang imbestigasyon sa “PDEA leaks”, ayon kay Senador Panfilo “Ping” Lacson.

Binanggit ni Lacson na ang isinasagawang imbestigasyon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Dela Rosa ay hindi masasabing “staircase” na walang patutunguhan kung ang pakay naman ay susugan ang batas na nagpaparusa sa espionage.

“Sen de la Rosa’s committee hearings on the so-called PDEA ‘leaks’ is not necessarily a staircase leading to nowhere if the end state is a repeal of the outdated Commonwealth Act 616 that punishes espionage. The Senate does not need Morales anymore to pass the measure,” ani Lacson sa kanyang pinost sa X (dating Twitter).

Ngunit sa isang television interview nitong nagdaang araw, sinabi ni Dela Rosa na ang posibleng babalangkasin niyang panukala ay ang pagpapabigat ng parusa sa nagli-leak ng classified document.

“Parang hindi naramdaman ‘yang batas na ‘yan. Hindi nagagamit. Hindi kinakatakutan. So i-emphasize natin, tingnan natin kung puwede ba nating i-amend, dagdagan natin ‘yung penalty, graver penalty or gagawa talaga tayo ng panibagong batas that will solely address that, para matakot itong mga tao na walang pakundangang nagli-leak ng mga classified document,” saad ni Dela Rosa.

Inimbestigahan ng komite ni Dela Rosa ang pag-leak ng Authority to Operate at Pre-Operation Report ni Morales hinggil umano’y paggamit ng ilegal na droga ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at aktres na si Maricel Soriano sa isang condominium sa Makati City noong Marso 2012.