Moira flinex na wala silang away ni Kathryn

Tameme ang mga basher na pilit idinadamay si Moira dela Torre bilang isa sa mga pinagbibintangang ‘third party’ sa hiwalayang KathNiel.

Tila sinupalpal nga ni Moira ang mga netizen na naniwalang isa siya sa dahilan ng paghihiwalay nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla matapos nga nitong i-flex sa kanyang Instagram story ang photo nila ni Kath nitong Miyerkoles.

Shinare ng mga follower ni Moira sa social media ang nasabing IG story photo sabay post ng mga caption at komento na nagtatanggol sa singer-composer.

“I’m sure everyone is aware that Moira’s name was dragged into KathNiel’s breakup and what’s worse is that she was been a subject of bullies who called her p_kpo_, malandi, etc without even providing evidences.”

“Sa mga nam-bash kay Moi, you all owe her a huge apology.”

“Maglapag kasi muna kayo ng proofs/evidences before calling Moira ng kung ano-ano. Pati ang idol ninyong si Kathryn, hindi proud sa inyo, mga fake new peddlers!”

“You can now leave Moira alone, ayan ang ang pruweba na walang galit si Kath kay Moi!”

Nagkita sina Kathryn at Moira sa Zero1 Story hair salon sa Uptown Parade in Bonifacio Global City, Taguig. Parehong nagpagupit at hair treatment ang dalawa. Hopefully after mag-viral ng photo nila sa social media together ay matapos na rin ang isyung pilit na pinalalaki ng mga fake news peddlers.”

Samantala, may hinala ang fans ni Kathryn na ang pagpapagupit nito ng buhok ay bilang paghahanda na raw sa gagawing pelikula with Alden Richards.

Kilala kasi ng solid followers ang Asia’s Phenomenal Superstar na nagpapagupit lang kapag may sisimulang bagong proyekto.

Anyway, kasamang nagpagupit ni Kath ang hipag niyang si Dr.Shannen Bernardo at niece nilang si Lhexine Bernardo Alcantara.

Sana nga tumigil na ang fake issue between Kath and Moira at sana rin talaga simulan na ng KathDen ang inaabangang pelikula nila. (Ogie Rodriguez)