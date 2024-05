Martin grabe pag-aalaga kay Steph

Nasaksihan namin kung gaano ka-hands on si Martin Nievera sa pag-aalaga sa kanyang kino-coach sa ‘The Voice Teens’ na si Steph Lacuata ng Baco, Oriental Mindoro.

Hindi niya lang tinutukan ang alaga sa mga rehearsals at performances nito on stage, nag-effort at naglaan din talaga ng oras ang Philippine Concert King para mabigyan ng birthday blowout ang anak-anakang finalist ng kanyang MarTeam.

Halos hindi lubayan ni Martin ang alaga. Parati siyang nakadikit dito at parang hindi siya nauubusan ng advice for Steph.

Masuwerte ang teenager dahil ang batikang mang-aawit ang napili niyang maging coach.

Si Martin mismo at ang kanyang manager na si Joy Alonzo ang nag-organize ng simpleng salo-salo para i-celebrate ang birthday ng The Voice Teens finalist kasama ang pamilya at mga kaibigan nitong Miyerkoles.

Kitang-kita namin kung gaano ka-proud ang award-winning singer-host sa kanyang protégé. Inikot at ipinakilala niya sa lahat ng mga tao sa SuperSam restaurant si Steph.

Nakiusap pa ang Concert King na suportahan at iboto ang kanyang alaga sa Finals Night ng ‘The Voice Teens’ ngayong Sabado at Linggo.

Nakita ko rin ang mga inabot na regalo ni Martin sa birthday boy. Bongga, ang dami, ha!

Napanood ko ang performance ni Steph sa Semi Finals ng nasabing singing competition last weekend kaya agad ko itong pinuri nang ipakilala siya sa amin ni Martin.

Honestly, humanga ako sa napakahusay na pagkanta niya ng ‘This Is The Moment’.

Magalang at super humble na nagpasalamat sa amin ang pambato ng MarTeam.

“You should see his performance on finals night. Magaling siya. Abangan nyo,” say ni coach Martin.

Magaling naman talaga si Steph, tapos natutukan pa ng bonggang-bongga ng isa sa pinakamahusay at nirerespetong OPM icons kaya for sure ay magkakaroon siya ng puwang sa music industry.

To Steph, happy birthday and goodluck sa finals. (Ogie Rodriguez)