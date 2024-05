Hinikayat ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga taga-Iligan City na ilako ang kanilang mga lokal na produkto sa social media.

Sa kanyang talumpati sa distribusyon ng presidential assistance sa mga magsasaka, mangingisda at mahihirap na pamilya sa Region 10, sinabi ni Marcos na kilala ang Iligan City sa kanilang masarap na toasted peanut at palapa.

“Isa rin sa mga programa ng DTI ay ang One Town One Product bilang suporta sa lokal na produkto ng rehiyon. Dito sa Iligan, alam kong sikat na pasalubong ang toasted peanut at palapa. Kaya kung mayroon kayong dala diyan, picturan ninyo, mag-selfie kayo kasama ng produkto tapos i-post ninyo sa social media,” giit ni Marcos.

“Simpleng bagay lang pero napakalaking tulong niyan upang makilala at maipagmalaki ang inyong mga produkto at in-yong lugar, lalo na at usong-uso ngayon ang social media sa karamihan sa atin ngayon,” dagdag ng Pangulo. (Prince Golez/Aileen Taliping)