MAPAMASA Taekwondo sasambulat sa Tiendesitas

MAGSASAMA-SAMA ang mahuhusay na taekwondo instructor sa 2024 MAPAMASA Taekwondo Championships sa darating na Linggo, Mayo, 19 sa Tiendesitas sa Pasig City bilang parte ng grassroots na kampanya ng naturang pampalakasan.

Magtatagisan ang mga lokal na taekwondo jins sa one-day tourney na kinabibilangan ng mga atleta mula sa Marikina, Pasig, Mandaluyong at San Juan na sasabak sa poomsae at kyorugi events na pagbabasehan sa iba’t ibang age divisions na kinabibilangan ng Toddler Division (8-years-old and below), Grade School (9 to 11 years old), Cadet (12 to 14 years old), Junior (15 to 17 years old) at Senior (18 years old and above).

Nakatakda ring maglaban-laban sa poomsae event ang mga atleta na ibinabase sa porma at pattern upang makita ang pagpapakahusay sa pagtuon sa pag-unawa ng pampalakasan na taekwondo. Parte ng naturang event ang taeguk form, na isang anyo o pattern na ginagamit upang gayahin ang isang multi-direksyunal na pag-atake.

Nahahati naman ang taeguk form sa taegeuk 1 (yellow belt), taegeuk 3 (blue), taegeuk 5 (red) at taegeuk 7 (brown).

Ibabase naman sa drawing lots ng tournament committee ang black belt forms.

Ang kyorugi event naman ay ang sparring at labanan sa loob ng 6×6 na mats na opisyal na event sa lahat ng kumpetisyon sa Summer Olympic Games, habang may basbas naman ang torneo ng Philippine Taekwondo Association (PTA).

Ang pinaka-pokus ng 2024 MAPAMASA Taekwondo Championships ay mapalawak ang grassroots program para sa pampubliko at pribadong paaralan na nakatuon sa pagpapalaganap ng pampalakasan.

Magsisilbing unang leg ang 2024 MAPAMASA tourney para sa grupong nagsagawa rin ng parehong torneo noong 2017, na mula sa tulong ng mga pribadong kumpanya tulad ng Ortigas Land Coroporation upang maisakatuparan ang pangarap ng maraming bata na mapaghandaang ang kanilang kinabukasan. (Gerard Arce)