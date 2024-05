Lampas 2 milyong viewer tumutok sa binyag ni Caitlin Clark sa WNBA

BLOCKBUSTER ang unang salang ni Caitlin Clark sa WNBA, nailista ng ESPN broadcast ang highest viewership ng isang WNBA game sa debut nito para sa Indiana Fever.

Sa 92-71 loss ng Fever sa Connecticut Sun sa opening night nitong Martes, pumalo sa average na 2.1 million ang viewers sa ESPN2, ESPN+ at Disney+ kasama ang high na 2.3 million viewers mula 7:45 hanggang 7:59pm.

Sinapawan nito ang dating high na 1.5 million viewers sa Phoenix Mercury-Connecticut Sun noong May 22, 2004 sa rookie season naman ni Diana Taurasi, humarabas ng NCAA all-time scoring record si Clark sa Iowa noong nakaraang season, maraming nagka-interes sa laro niya kaya nagtala din ng record na 18.9 million viewers sa national championship game.

Sa Connecticut, sold out sa 8,910 crowd ang Mohegan Sun Arena, masagwa ang welcome ni Clark sa WNBA, napuwersa sa 10 turnovers na sumapaw sa kanyang 20 points, 5 of 15 sa field (4/11 sa 3s). (Vladi Eduarte)