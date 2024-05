KathDen movie tuloy na

Tuloy na ang muling pagtatambal nina Kathryn Bernardo at Alden Richards sa pelikula.

Nakita namin ang post sa X ng isang account na magkakaroon ng new movie alert para sa next KathDen movie at ito nga ang inaabangang sequel ng ‘Hello, Love, Goodbye’.

Wala pang nilalabas na teaser ang ABS-CBN Films pero ayon sa post, magaganap ang media launch bago matapos ang buwan ng Mayo.

Nasulat nga ng aming editor na si Jun Lalin last month na after ng show ni Alden sa Canada ay gagawin na nito ang nasabing movie.

Matatandaan sa ‘Hello, Love, Goodbye’ ay nagkakilala at na-in love ang mga character nina Alden at Kathryn na sina Ethan at Joy sa Hong Kong pero sa ending nga ay mas pinili ng dalaga ang kanyang pangarap at pumunta sa bansang Canada.

Dahil nga nababalitang sa Canada kukuhanan ang sequel ay mukhang susundan ng character ni Alden si Kathryn.

Naku ngayon pa lang, kahit wala pang official announcement, marami na ang excited, what more pa kapag nalunsad na ang pelikula?!

Kahit hindi pa nga nagsisimula ang shooting ay inaabangan na rin kung kailan ito ipapalabas, pero ayon sa mga kumakalat na balita ay isasali ito sa 50th Metro Manila Film Festival sa darating na Kapaskuhan.

Bonggels!