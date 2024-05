Kabog si Andrea Brillantes: Marian ‘Price Tag’ video naka-200.1M view na sa TikTok

Si Marian Rivera na nga ang puwedeng tawaging TikTok Queen, kung views ng video ang pag-uusapan.

Imagine, ang video/content niya ng ‘Price Tag’ dance challenge ay umabot na ng 200.1M views, ha! Bongga naman!

Kabog na kabog niya ang mga super sikat sa TikTok, o ‘yung mga celebrity na may malaking mga followers sa platform na ito.

Na kahit si Andrea Brillantes na number one sa TikTok in terms of followers (19.9M), kabog din ni Marian, na ang highest video niya ay umabot lang sa 87.7M views. Although ang ibang video niya ay humamig din ng 73.6M, at 57M. So, bongga rin, di ba?

Sa mga lalaki, kahit tinamad na si Joshua Garcia na mag-TikTok, panalong-panalo pa rin ang entry niya noong 2021 na may 150.6M na sa ngayon. At halos lahat ng video niya ay milyones talaga ang views, `yun nga lang, tinamad na siya, at huli siyang nag-upload ay February pa.

Biro tuloy sa kanya ng mga fan niya, next year, o 2025 na ulit siya mag-a-upload, na sinagot naman niya na, “Hindi naman.”

Anyway, in terms of paramihan ng followers, so far ay may 8.6M na si Marian, sa loob lang ng pitong buwan.

Si Andrea nga ay 19.9M followers na, sa loob ng walong taon.

Anyway, sa Facebook ay umabot na rin sa 30M ang followers ni Marian.

Si Marian ay kasalukuyang napapanood sa ‘My Guardian Alien’ sa GMA-7, kasama si Gabby Concepcion.

Bongga! (Dondon Sermino)