June Mar Fajardo, CJ Perez, Terrence Romeo problema ng ROS

Semis Game 1 Biyernes: (MOA Arena)

4:30pm – Rain or Shine vs SMB

7:30pm – Meralco vs Ginebra

ITINUMBA ng Rain or Shine ang TNT sa quarterfinals para mag-gate crash sa semis ng PBA Philippine Cup.

Inari ng Elasto Painters ang Tropang Giga sa dalawang laro ng best-of-three quarters 121-113 at 110-109 nito lang Miyerkoles sa Ninoy Aquino Stadium.

Kaso, pader ang babanggain nila sa final four sa top seeded San Miguel Beer. Umpisa ng best-of-seven ngayong Biyernes sa MOA Arena.

“We are playing as underdogs, we know that,” pakli ni coach Yeng Guiao, nasa una niyang semis sapol noong 2019 noong nasa NLEX pa. “San Miguel pa, the best team in the conference kalaban mo.”

Makapalaot lang nang mas malalim sa playoffs ay malaking bagay na sa young squad niyang sina Andrei Caracut, Adrian Nocum, Jhonard Clarito, Shaun Ildefonso, Keith Datu. Hindi pa nakakarating sa semis ang mga nabanggit, kaya aakayin sila nina veterans Beau Belga at Gabe Norwood – nagbaon ng dalawang free throws sa closing seconds sa series-clinching win kontra Tropang Giga.

Aminado ang coach na hindi matitibag ang grupo ng SMB kina June Mar Fajardo, CJ Perez, Marcio Lassiter, Jericho Cruz, Don Trollano, Terrence Romeo.

“Tatlong grupo ‘yung first five ng San Miguel,” punto ni Guiao. “Wala kaming pantapat kay June Mar, wala kaming pantapat kay CJ, kila Terrence.”

Ang siniguro ni Guiao ay pahihirapan nila ang Beermen.

“‘Yun lang magagawa namin, pahihirapan namin sila. Kung manalo, manalo. Kung matalo, kailangan matalo ka nang nakataas noo mo after the game,” giit ng seven-time champion tactician.

At si SMB coach Jorge Gallent?

“May natutunan siguro sa akin si coach Jorge,” may halong birong sabi ni Guiao kay Gallent na dati niyang ayudante sa Burger King Whoppers noon. (Vladi Eduarte)