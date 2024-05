John Galinato binuhat San Juan vs Bicolandia

Mga laro sa Biyernes:

(San Andres Sports Complex)

4:00pm – Imus vs Sarangani

6:00pm – Nueva Ecija vs Bulacan

8:00pm – Valenzuela vs Manila

LIMANG manlalaro ang tumapos ng doble pigura para sa San Juan Knights mula sa perpektong laro ni John Galinato upang manatiling unbeaten nang tambakan ang Bicolandia Oragons, 99-58, habang kapwa nanaig ang Batangas City Tanduay Rhum Masters at Mindoro Tamaraws, Miyerkoles ng gabi sa sixth season ng Maharlika Pilipinas Basketball League na ginanap sa Batangas City Coliseum.

Sapol nang maunahan sa 2-5 kalamangan sa first period, hindi na nagawa pang tumalikod ng San Juan sa kanilang atake na binuno ang 28-10 sa unang quarter, habang pinalobo pa nang husto sa halftime sa 46-21. Umakyat sa pinakamalaking bentahe sa 46 puntos sa sa pagtatapos ng third period sa 78-32 mula sa free throws ni Galinato na tumapos ng 13 puntos sa perpektong laro sa 4-of-4 shooting kasama ang 3-of-3 sa tres at 2-of-2 sa free throw line, habang nagbida naman sa iskoring si Egi Boy Mojica sa 16 points at apat na rebounds.

Sumegunda naman si Michael Calisaan sa 15 points na sinundan ni Arvin Gamboa sa 11 at double-double ni Michael Malonzo sa 10 points, 10 boards at tatlong assists tungo sa pagkuha ng liderato sa 6-0 kartada kasunod ang Binan, Nueva Ecija at Quezon Huskers na may magkakatulad na 5-0 marka.

Tumapos naman si Marvin Lee ng 14 points at tatlong steals para sa Bicolandia na nanatiling walang panalo sa 0-8 rekord, habang nag-ambag si Charles Burgos ng 10 marka at walong boards.

Nagpamalas naman ng mahusay na shooting ang hometown bet na Batangas City nang lasingin nito ang dayong Davao Occidental Tigers sa 71-59 sa tampok na laro kasunod ng perpektong shooting ni Dawn Ochea sa 6-of-6 para sa kabuuang 12 points kasama ang apat na rebounds at dalawang steals, habang bumida sa iskoring si Juneric Baloria sa 15 points at anim na rebounds, na sinundan ng double-double ni Cedric Ablaza sa 12p points, 11 rebounds at dalawang dimes tungo sa ikatlong sunod na panalo para sa 6-1 rekord kasama ang Pampanga, Paranaque at Zanboanga sa parehong panalo-talo kartada.

Hindi dapat ang nilikha ni Kenneth Ighalo na 18 points, gayundin ang suporta ni Jun Manzo sa 14 para bumagsak ang puwesto ng Davao sa 5-2 rekord katabla ang Pasay at Rizal.

Tumabla naman sa standings ang Mindoro nang tuhugin ang Abra Weavers sa 80-76 kasunod ng double-double nina Ken Bono sa 18 points, 11 rebiunds at limang assists. (Gerard Arce)