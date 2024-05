MAGTATANGKANG hanapin ni dating world boxing champion Jerwin “Pretty Boy” Ancajas ang panibagong landas sa mundo ng professional boxing sa mas mabigat na weight division dulot umano ng mas lumalaking pangangatawan.

Inihayag ni head trainer at manager Joven Jimenez sa Abante Sports na nakatakdang makipagdayalogo si Ancajas upang paghandaan ang pagpasok sa bagong kategorya, kung saan kakasimula pa lamang nitong bumalik sa ensayo kasunod ng masaklap na pagkabigo kay World Boxing Association (WBA) bantamweight champion Takuma Inoue na nagtapos sa 44 segundo ng ika-siyam na round matapos tamaan ng kanang uppercut sa sikmura noong Pebrero 24 sa Kokugikan National Sumo Arena sa Sumida City sa Tokyo, Japan.

“Itong week nagsimula na siyang mag-training, baka August magbalik tune up fight na siya. Pero sa mas mabigat na weight division, baka sa super bantamweight o featherweight na siya lalaban kasi hirap na siyang kunin kahit iyung 118 pounds. Pag-aaralan namin sunod kung saan siya lalaban,” pahayag ni Jimenez.

Kasalukuyang nasa Las Vegas, Nevada pa si Jimenez na sinasanay ang isa pang pro-boxer na si Daniel Lim, ngunit patuloy nitong binabantayan ang kalagayan at kondisyon ni Ancajas na nag-e-enjoy pa sa piling ng kanyang pamilya matapos ang matagal na panahong nasa pag-eensayo.

Inamin ni Jimenez na mas nabibigyang-pansin ni Ancajas ang kanyang lakas at tibay sa mas mabigat na dibisyon, hindi tulad ng bumaba ito ng timbang sa 118lbs, na dalawang beses niyang nilaruan laban kay Wilner Soto ng Colombia na pinayuko sa pamamagitan ng fifth round technical knockout noong Hunyo 24 sa Minneapolis, Minnesotta.

“Nakikita namin sa sparring kapag malaki siya ay nailalabas niya iyung lakas at matibay siya. Kaya niyang tapatan at pabagsakin iyung mga nasa mabigat na weight divisions,” paglalahad ni Jimenez na ginawang halimbawa si International Boxing Federation (IBF) featherweight titlist Luis Alberto Lopez ng Mexico na kanyang inuupakan tuwing sparring. “Ang dami niyang nakaka-spar sa 130-140lbs at kaya niyang sabayan at patumbahin.”

Dahil sa pag-akyat ng timbang ay posibleng makaharap nito sina undisputed junior featherweight champion Naoya “The Monster” Inoue ng Japan at kakampi nitong si dating unified tilist Marlon “Nightmare” Tapales, habang sa 126lbs ay ang mga Mexican champions na sina Lopez, Rafael Espinoza ng WBO, Rey Vargas ng WBC at interim Brandon Figueroa at Raymond Ford ng WBA. (Gerard Arce)