Jake napagkamalang ‘tatay’ ni Chie

Hindi bet ng mga netizen ang kulay ng buhok ni Jake Cuenca ngayon, na ang dating nga ay parang ash white, ha!

Feeling nila, parang mas tumanda si Jake sa look niya ngayon, na mas bagay nga sa kanya ang black lang.

Eh, sa latest photo na lumabas, na kuha sa event ng Star Magic, kasama pa niya ang girlfriend na si Chie Filomeno, na seksing-seksi talaga.

Eh, di ba? Alam naman ng lahat na medyo malaki ang agwat ng edad nilang dalawa.

Kung si Jake ay magti-37 na sa Disyembre, si Chie naman ay magtu-28 na sa Agosto. Meaning, siyam na taon ang tanda ni Jake kay Chie.

Biro tuloy ng mga fan, nagmukhang ‘tatay’ raw si Jake sa tabi ni Chie. May nagsabi rin na mukhang afam o foreigner na masyonda si Jake sa tabi ni Chie.

Kaloka!

Pero hirit naman ng mga fan nila, ang importante bagay sila, at nagmamahalan sila, at inggit lang silang lahat.

Siyempre, may mga tutol din sa relasyon ng dalawa, dahil feeling nila, nakakarami na raw ng girlfriend si Jake. At dito nga pinagtanggol ng mga fan si Jake laban sa mga basher ng relasyon nila ni Chie.

“Si Jake walang anak. Bagay sina Jake at Chie. Aminado si Jake na mas mature na siya kesa kay Chie. Inggit lang kayo sa kanila.”

“Si Chie super sexy at mabait pa, kaya siya mahal ni Jake.”

“Please Jake, baguhin mo color ng hair mo, para mapahiya sila na mukha ka pa ring bata.”

“Role niya sa bagong movie `yan kaya ganiyan hair niya. Pero, in person, mukha siyang bata no!”

“Ang alam ko, super duper hottie couple sina Chie at Jake.”

“Grabe sobrang hot nilang dalawa.”

“Apaka-hot naman ng magdyowang ito.”

“Si Chie na mismo ang nagsabi na hindi red flag si Jake. Hindi cheater si Jake. Wala siyang iniwang anak kahit kanino. Wala siyang binubuntis na kung sino-sino.”

Well, ganun talaga ang buhay ng mga artista ngayon, lahat ng tao, palaging may say sa kanila.

Kaloka!