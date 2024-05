Tila nainggit si Senadora Risa Hontiveros nang pumasa sa ikalawang pagbasa ng Kamara de Representantes nitong Miyerkoles ang divorce bill.

“Sana all!” ani Hontiveros matapos lumusot sa Kamara ang House Bill (HB) No. 9348, o ang proposed Absolute Divorce Act.

Nangako naman ang senadora na patuloy niyang ipaglalaban ang kanyang bersyon ng panukala sa Senado sa kabila ng kinakaharap nilang balakid.

“Panahon na [para] bigyan ng second chance sa pag-ibig at buhay ang mga Pilipinong babae, lalaki, bata at pamilyang nangangailangan nito,” ayon pa sa pinuno ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality.

Ang counterpart bill ni Hontiveros ay hindi pa pinagdedebatehan sa plenaryo ng Senado.