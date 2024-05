KABILANG sa makikipagtatagisan ng bilis sa 3-Year-Old & Above Maiden Race ang kabayong si Golden Petita, ilalarga ito sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Biyernes.

Rerendahan ni veteran jockey Mark Angelo Alvarez si Golden Petita, makakalaban niya sina Wuteri Kanyon, Masayang Tunay, Leviathan, Sunny Nature, Diamond Heart at Mahusay Hin Duro.

May distansiyang 1,200 metro, nakalaan ang P22,000 added prize para sa winning horse owner, tatanggap naman ang breeder ng mananalong kabayo ng P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third placer, ayon sa pagkakasunod.

Pasisibatin ang nasabing karera sa unang race kung saan ay simula rin ng winner take all (WTA).

Ayon sa mga karerista, posibleng magbigay ng magandang laban kay Golden Petita sina Diamond Heart at Wuteri Kanyon sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Samantala, may pitong races ang inihanda ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Biyernes kaya naman tiyak na magiging masaya ang paglilibang ng mga karerista.

Isa pang aabangan ng mga karerista ay ang bakbakan ng pitong tigasing kabayo sa Philracom Rating Based na pakakawalan sa pangalawang karera. (Elech Dawa)