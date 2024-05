Framber Valdez ‘kinuryente’ 8 Oakland Athletics batter

WALONG batters ang kinuryente ni Framber Valdez sa loob ng seven innings at tinalo ng Houston Astros ang Oakland Athletics 3-0 Miyerkoles ng gabi (Huwebes sa Maynila).

Nakipagsabwatan si starting pitcher Valdez kay reliever Seth Martinez para sa two-hitter lang.

Kay Valdez nakalusot ang parehong hits, nagregalo siya ng two walks. Naglista ang left-hander ng 11 groundouts. Nakuha ni Martinez ang una niyang save sa season.

“I was throwing strikes, keeping the ball in the zone and trying to control the runners,” bida ni Valdez sa pamamagitan ng interpreter.

Ang tanging hits lang ng Oakland kay Valdez ay ang malamyang infield single ni JD Davis sa fourth at single sa seventh ni Shea Langeliers.

Inumpisahan ng single ni Jose Altuve ang first, nakarating siya sa third base sa double ni Kyle Tucker bago umiskor sa throwing error ni Zack Gelof.

Dalawang batters ang nakalipas ay kumaripas din sa plate si Tucker sa sacrifice fly ni Alex Bergman. Nagdagdag ng sacrifice fly si Mauricio Dubon sa fourth tungo sa 3-0. (Vladi Eduarte)