First shooting day ng FranSeth, trending!

Bibilib ka talaga sa fans ng FranSeth love team, ha!

Aba, hindi pumayag ang mga tagahanga nina Francine Diaz, Seth Fedelin na hindi mapag-usapan ang first shooting day ng ‘My Future You’ movie ng fave love team nila.

Eh noong May 13 nga ay natuloy na rin ang first day shooting ng Regal Entertainment, Inc. movie ng FranSeth at trending iyon sa social media.

Napa-congratulate nga kina Francine, Seth ang producer nilang si Ms. Roselle Monteverde dahil talaga namang pinag-uusapan ang first shooting day ng ‘My Future You’ sa iba’t ibang social media apps, ha!

Sabi nga ni Roselle, “Sobrang lakas ng FranSeth. Nakakabilib sila. Sobrang trending ang first shooting day ng movie namin!”

Inaasahan ngang magiging blockbuster ang FranSeth movie kapag ipinalabas na, ha!

So bongga!