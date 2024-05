E-books para sa mga taong hirap magbasa, nilarga

Ikinasa na ang Bookshare Project, ang pinakamalaking library ng mga E-books sa mundo para sa mga taong hirap makapagbasa.

Nilagdaan nina Antipolo City Mayor Jun Ynares at Mr. Roel de Haas, Global Education Strategist ng Benetech ang isang Memorandum of Agreement para sa nasabing proyekto na ang layunin ay isulong ang inclusive education sa pamamagitan ng pagtulong sa mga print-disabled individuals o hindi makapagbasa ng regular na libro sa pamamagitan ng digital technology.

Ang kasunduan ay sinaksihan din nina US-based Benetech Vice President for Programs Ms. Lisa Wadors, Outreach Coordinator Ms. Aggie Angeles, National Library of the Philippines Asst. Dir. Eduardo Quiroz at Deped Antipolo SDS Dr. Flandez.

Dumalo din ang mga city at barangay officials, Deped Antipolo, mga local librarians sa lalawigan ng Rizal, at mga project beneficiaries kabilang ang differently abled children (PWDs) na hirap sa pagbabasa dahil sa iba’t-ibang kapansanan katulad ng pagkabulag, lumalabong paningin, dyslexia, may cerebral palsy at iba pa.