Nalusutan ng advance team ng civilian mission ng Pilipinas ang blockade ng mga barko ng China at matagumpay na nakarating sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea (WPS), ayon sa mission organi¬zer Atin Ito Coalition.

“Despite China’s massive blockade, we managed to breach their illegal blockade, reaching Bajo de Masinloc to support our fishers with essential supplies. Mission accomplished!” wika ni Atin Ito co-convenor at Akbayan president Rafaela David sa isang statement.

“This stands as a testament to the ingenuity, resourcefulness and bravery of the Filipino spirit amidst formidable challenges,” dugtong pa niya.

Umaabot sa 200 volunteers at 100 mangingisda sakay ng limang malalaking motorboat at 100 malilit na fishing boats ang naglayag mula sa Masinloc sa Zambales noong Miyerkoles nang umaga patungo sa Panatag Shoal na tinatawag din na Scarborough Shoal at Bajo de Masinloc.

Bago naglayag ang civilian mission, unang puma¬laot ang advance team noong Martes at nakarating sila sa layong 25 hanggang 30 nautical miles ng paligid ng Scarborough Shoal.

“They swiftly delivered crucial provisions, including fuel and food, to Filipino fishers working in the area. Their efforts resulted in the distribution of 1,000 liters of diesel and 200 food packs,” ayon pa sa organizer.

Samantala, binanggit ng organizer na ang convoy ng civilian mission ay hindi na dederetso sa Scarborough Shoal dahil itinaboy na ng mga barko ng China ang mga mangingisda na tatanggap sana ng mga suplay.