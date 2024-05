Maaaring matanggal sa puwesto ang kontrobersyal na alkalde ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo dahil sa isasampang quo warranto petition ng Office of the Solicitor General.

Sinabi ni Solicitor General Menardo Guevarra na iniimbestigahan na si Guo sa posibleng koneksiyon nito sa illegal Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) at kaduda-dudang Filipino citizenship nito.

Ayon sa Supreme Court, ang quo warranto proceeding ay isang legal remedy upang malaman kung may karapatan ng isang tao na humawak ng puwesto sa gobyerno at patalsikin ito kung wala.

Nauna nang kinuwestiyon ni Senadora Risa Hontiveros ang Filipino citizenship nito dahil wala itong record na magpapatunay na isa itong Pinay.

Sabi naman ni Manila Rep. Beinvenido Abante, hindi na kailangang magsampa ng quo warranto petition dahil may kapangyarihan namang ang Department of the Interior and Local Government (DILG) na magtanggal ng isang lokal na opisyal ng gobyerno.

“Puwede na itong tanggalin ng DILG kung kinakailangan, kung talagang meron batayan sa kanyang pagtanggap hindi kailangan i-delay ang pagtanggal nito at dapat lamang gumawa na ng paraan para itong mayor ng Bamban ay matanggal na at ‘di na maparisan ng iba,” giit ni Abante sa press briefing.

Binanggit naman ni Lanao del Sur Zia Alonto Adiong na malaking palaisipan sa kanya na hindi masagot ng alkalde ang mga mahahalagang impormasyon ukol sa kanyang pagkatao tulad na lamang ng kanyang pagkuha ng citizenship at pagkabigong mapatunayang siya’y isang Pilipino. (Eralyn Prado)