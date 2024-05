Bella Belen malakas ugong na No. 1 pick sa PVL Draft

SAKALING mapagdesisyunang tumuntong sa professional league ni two-time UAAP MVP Mhicaela “Bella” Belen, maaari itong maging top pick sa darating na kauna-unahang Premier Volleyball League (PVL) Rookie Draft sa darating na Hulyo o bago ang pagbubukas ng Reinforced Conference kasunod ng pagbibit sa ikaapat na kampeonato ng National University (NU) Lady Bulldogs.

Malaki ang posibilidad na piliing No. 1 pick ang 5-foot-7 outside hitter ng isa sa apat na lower teams sa PVL na nakatakdang dumaan sa lottery pick.

Kumamada ito ng 14.64 puntos kada laro sa eliminations ng 86th season ng UAAP, habang naging malaking tulong sa finals kontra UST Golden Tigresses nang umiskor ng 13 points kasama ang walong digs at anim na receptions sa Game 1 at bumanat naman ng 19 points mula sa 16 atake at tatlong blocks kabilang ang 11 digs at siyam na receptions sa deciding Game 2.

Maaari namang makasama ni Belen sa top-4 picks kung sakali ang teammate nitong si Finals MVP Alyssa Solomon at Thea Gagate ng De La Salle Lady Spikers, habang tinitignan rin ang posibilidad na pumasok sina Angel Anne Canino ng Lady Spikers at Bernadet Pepito ng UST.

Malaki ang magiging interes ng mga lower ranked teams sakaling magdesisyong pumasok sa pro-ranks ang mga bigating manlalaro sa collegiate league, higit na ang tumataginting na malalaking alok kaakibat ang karagdagang mga bonus at benepisyo sa sinumang koponan na makakapili sa mga ito.

Nakatakdang magkaroon ng draft lottery pick para sa mga kulelat na koponan sa katatapos lamang na All-Filipino Conference, na pinagkampeonan ng Creamline Cool Smashers. Ang mga koponan mula sa 12th hanggang 9th place na Strong Group Athletics, Capital1 Solar Energy Spikers, Galeries Tower Highrisers at Farm Fresh Foxies ang nakalinyang makakuha ng top-four picks sa sinumang amateur volleyball players na papasok sa liga.

Tanging ang huling apat na koponan ang magiging parte ng lottery pick, habang ang No.5 pick ay siguradong mapupunta sa No. 8 na NXLed Chameleons, ika-anim sa No. 7th na Akari Chargers, 7th sa ika-anim na puwesto na Cignal HD Spikers, at ang eighth pick para sa No. 5 finisher na PLDT High Speed Hitters. Mapupunta naman ang huling apat na picks sa semifinalists na No. 4 Chery Tiggo Crossovers, No. 3 Petro Gazz Angels, No. 2 Choco Mucho Flying Titans at ang huli sa eight-time champions na Creamline.

Dulot ng naturang hakbang ay hindi na maaaring makakuha ng direktang manlalaro ang isang koponan sa collegiate ranks tulad ng mga pinagdaanan ng ibang players tulad nina Eya Laure, Jennifer Nierva at Princess Robles ng Chery Tiggo; Fifi Sharma, Justine Jazareno at Faith Nisperos ng Akari; Vanessa Gandler ng Cignal at marami pang iba.

Sakaling mapadpad man ang first Rookie-MVP ng UAAP na si Belen at opposite hitter na si Solomon, na parehong kumampanya sa Finals ng 86th season kontra sa University of Santo Tomas Golden Tigresses, o kaya kina Gagate at Canino sa pumiling koponan, mananatili ito roon ng hanggang dalawang taon bago i-trade o pakawalan.

Naging bali-balita na rin noong isang taon ang malaking tinatanggap na signing bonus ng mga bagong pasok na manlalaro sa ilang PVL teams na hindi na napipigilan ng pamunuan ng liga, kaya patuloy naman ang pagiging kuwestiyonable ng mga suweldo ng bawat manlalaro. (Gerard Arce)