Anne, Joshua bibida sa ‘It’s Okay to Not Be Okay’

Ang post sa social media ng Star Creatives TV ng ABS-CBN Studios noong Miyerkoles ng gabi.

“It’s Okay to wait, It’s Okay to be excited, and we’re here for it! Let’s talk about a new show this May 17.”

Obvious na ang tinutukoy ng production unit ng ABS-CBN Studios sa post nilang iyon ay ang Pinot adaptation ng sikat na Korean romance serye na ‘It’s Okay to Not Be Okay’.

Eh may imbitasyon din ang Kapamilya Corporate Communications nitong Huwebes para sa isang presscon/announcement ngayong Biyernes.

Sabi nila, “We would like to invite you for an exciting TV PROJECT ANNOUNCEMENT under Star Creatives tomorrow (Friday, May 17), 5PM at the ABS-CBN Dolphy Theater.”

Ayaw namang magsalita ng mga taga-ABS-CBN Corporate Communications kung sino ang ipapa-presscon nila.

“Our lips are sealed,” ang drama nila, ha!

Pero may iba akong tinanong kung sino ang ipapa-presscon ng Star Creatives TV at ang sagot sa amin ay sina Anne Curtis, Joshua Garcia.

So, sila ba ang magbibida sa ‘It’s Okay to Not Be Okay’?

Sabi ng source ko, true, sina Anne at Joshua nga ang magbibida sa Tagalog adaptation ng nasabing Korean romance serye.

Ang original version ng ‘It’s Okay to Not Be Okay’ ay pinagbidahan nina Seo Yea-ji at Kim Soo-hyun.

Ang bongga talaga ng ABS-CBN Studios, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)