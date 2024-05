Ang hindi nagtatapos, paulit-ulit na kwento

Parang pelikulang paulit-ulit na pinapanood ito ang pakiramdam ng marami sa ating bayan tuwing papalapit na ang eleksyon. Sa bawat administrasyon, sa bawat pagbabago ng liderato, tila ba walang tunay na pagbabago. Ang mga problema noon ay siya pa ring mga problema ngayon. At sa pagdaan ng panahon, tila ba lalo pang nagiging halata na ang ating pulitika ay isang walang katapusang cycle ng déjà vu.

Ang terminong “déjà vu” ay nagmula sa wikang Pranses. Ang literal na kahulugan nito ay naipakita na o nangyari na. Ang konseptong ito ay ginagamit upang ilarawan ang kakaibang pakiramdam ng pagkaranas ng isang sitwasyon na parang nangyari na noon, kahit na sa realidad ay hindi pa.

Isa sa pinakamatitingkad na halimbawa nito ay ang patuloy na paglipat-lipat ng mga pulitiko mula sa isang partido patungo sa iba pa. Tuwing eleksyon, halos hindi na nakagugulat ang makakita ng mga kilalang pangalan na biglang nagpapalit ng kulay—mula sa pula patungong asul, mula sa dilaw patungong berde, o anumang kombinasyon na magpapalaki sa kanilang tsansang manalo. Para bang isang laro ng musical chairs kung saan ang pangunahing layunin ay ang manatili sa kapangyarihan, anuman ang partido.

Ang pinakahuling senaryo, patungo sa darating na halalan sa Mayo 2025, ay nagpapakita muli ng ganitong trend. Muling kumikilos ang mga pulitiko, naghahanap ng tamang pwesto at tamang alyansa para sa kanilang pansariling interes. Ang ganitong klaseng pag-uugali ay hindi bago. Sa katunayan, ito ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy tayong nasa kalagayang tila wala nang pag-asa. Hindi ba’t nakakapanlumo isipin na sa kabila ng napakaraming pagbabago sa teknolohiya, ekonomiya, at lipunan, ang pulitika sa Pilipinas ay tila ba nananatiling nakalugmok sa nakaraan? Tila paikot-ikot lamang tayo sa parehong mga isyu at parehong mga mukha sa pulitika.

Ang déjà vu na ito ay hindi lamang problema ng mga pulitiko. Ito rin ay isang repleksyon ng ating lipunan. Tayo rin ay may responsibilidad sa pagpili ng mga lider na muling nagdadala sa atin sa parehong mga problema. Bawat eleksyon, inaasahan natin ang pagbabago, subalit, ang mga pinipili natin ay siya ring mga taong nag-ugat ng ating mga suliranin. Ang ugat ng problema ay hindi lamang ang mga kandidato kundi pati na rin ang sistema na nagpapahintulot sa ganitong mga pag-uugali.

Ang mga problemang ating kinakaharap—katiwalian, kahirapan, kakulangan sa edukasyon at kalusugan—ay mga isyu na matagal nang nabanggit at pinangakong lulutasin. Hindi kaya ang mga pinunong naririto ay siya rin ang may malaking bahagi sa patuloy na paglaganap ng mga suliraning ito? Sa halip na maghanap ng tunay na pagbabago, patuloy tayong nahuhulog sa bitag ng mga matatamis na pangako ng mga pulitikong sanay na sa pagbalimbing. Nakalulungkot isipin na marami sa atin ay nadadala pa rin ng mga pakitang-tao at panlabas na anyo ng reporma, samantalang ang tunay na kailangan ay malalim at seryosong pagsusuri sa bawat kandidato at plataporma.

Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, hindi dapat mawalan ng pag-asa. Ang déjà vu ay maaari ring maging paalala na mayroon tayong kakayahang baguhin ang ating hinaharap. Ang hamon sa bawat Pilipino ngayon ay ang pagbasag sa cycle ng déjà vu.

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.