Ana Ramsey di raw sinulot ni Willie sa ‘It’s Showtime’

May ilang nang-iintriga na sinulot daw ni Willie Revillame ang host na si Ana Ramsey sa ‘It’s Showtime’.

Noong Miyerkoles nga ay ipinakilala si Ana ng MQuest Ventures bilang isa sa tatlong female co-hosts ni Willie Revillame na tatawaging Win Girls at makakasama ng TV host-producer sa bago nitong show sa TV5.

Nakilala nga si Ana bilang Kapamilya radio DJ at isa sa mga host ng ‘Showtime Online U’, ang online show ng ‘It’s Showtime’, at may mga nagsasabi ngang sinulot siya ni Kuya Wil dahil sa mahusay siya na hosting at magaling ding kumanta.

Paglilinaw ni Ana, sumalang siya sa audition pati na rin ang dalawa pang Win Girls na sina Inday Fatima at Queenay Mercado.

Sa katunayan nga raw, sa mismong araw ng audition ay nalaman nilang sila na ang bagong co-hosts ni Kuya Wil.

Dagdag pa niya, naging maayos daw ang pagpapaalam niya sa ‘It’s Showtime’.

Sey niya, “The moment na na-finalize na po ang lahat, nagpaalam ako ng maayos.

“Sabi ko, sasabihin ko talaga sa kanila because naging maayos ang relationship ko sa kabila and talagang very supportive naman po sila dito sa bagong landas na aking tatahakin.

“So ayan, very smooth naman po ang transition.”

Ayan, hindi naman pala siya sinulot ni Kuya Wil dahil nag-audition siya at naging maayos ang kanyang pagpapaalam kaya sana itigil na ang pang-iintriga sa kanya.