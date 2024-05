Alexa, KD mahigpit ang hawakan, yakapan sa ‘Eat Bulaga’

Halos mapuno ang TV5 studio ng KDLex sweethearts (tawag sa fans ng love team) nang sumugod sila sa ‘Eat Bulaga’ nitong Huwebes ng tanghali para samahan sa paglalaro ng ‘Peraphy’ ang mga idolo nilang sina KD Estrada at Alexa Ilacad.

Hindi naman nabigo sa pagpunta ang KDLex fans sa Dabarkads noontime show dahil mukhang ganado sa pagpapaulan ng kilig ang dalawa.

Halatang enjoy na enjoy ang love team sa paglalaro ng mga cards sa nasabing segment ng Kapatid noontime show at nagbiro pa si Alexa na pawis na pawis na raw ang kili-kili niya dahil sa excitement at sobrang stress.

Sa kalagitnaan ng kanilang paglalaro ay pinagbigyan ng dalawa ang request ni Vic Sotto na mag-duet sila. Kumanta ng live on stage sina Alexa at KD bilang pa-sample sa kanilang concert na mas lalong nagpakilig sa mga tao sa studio.

At mukhang ‘yon ang pampasuwerte nila dahil nabingwit ng KDLex ang jackpot prize ng ‘Peraphy’.

Komento ng fans, nakatulong daw ang mahihigpit na hawak at yakap ng dalawa sa isa’t isa habang naglalaro para makuha ang suwerte.

Samantala, kakilala at kaibigan pala nina dating Senate President Tito Sotto, Bossing Vic Sotto, at Joey de Leon ang tatay ni Alexa na si Guy Ilacad. Bago maglaro ay nakipagkuwentuhan pa ang OG hosts ng ‘EB’ kay Alexa.

Kinumusta pa ng TVJ kay Alexa ang ama niya na matagal na raw nila na hindi nakikita. Magaling na musician nga raw ang ama ng young actress.

Kitang-kita naman sa mukha ni Alexa ang pagiging proud sa ama dahil sa mga tsika nina Tito, Vic and Joey.

Actually, nag-guest ang KDLex sa ‘EB’ para mag-promote ng kanilang upcoming concert na ‘Add to Heart’ on May 31 sa Music Museum.

Bongga!