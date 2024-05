Al Horford gumawa ng marka, Boston balik sa East Finals

HALOS mayanig ang TD Garden sa Boston sa ingay ng crowd Miyerkoles ng gabi (Huwebes sa ‘Pinas).

Balik ng Eastern Conference finals ang Celtics, kinalos ang Cleveland Cavaliers sa limang laro huli ang series-closing 113-98 win.

Naglista si Jayson Tatum ng 25 points, 10 rebounds, nagdagdag si Al Horford ng 22 points, 15 rebounds, 5 assists.

Nasa conference finals sa ikatlong sunod na season ang C’s.

Inihanay ni Horford ang pangalan sa tabi nina Kareem Abdul-Jabbar at LeBron James bilang tanging players na edad 37 pataas sa kasaysayan ng NBA na nagsumite ng 20-point, 15-rebound, 5-assist game sa playoffs.

“It’s special. It’s something that’s hard to do,” aniya. “This is another positive step of where we want to get to.”

Hihintayin ng Boston ang winner sa series ng Knicks at Pacers. Abante ang New York 3-2.

Nasa pang-anim na conference finals si Jaylen Brown, panglima kay Tatum.

Ininda ng Cavaliers ang pagkawala nina Donovan Mitchell (calf), center Jarrett Allen (rib) at Caris LeVert (knee).

Binuhat ng playoff career-high 33 points, 7 rebounds ni Evan Mobley ang Cleveland. May 25 points si Marcus Morris, Sr. mula sa limang 3s.

Pumupukpok pa sa first three quarters ang Cavs, idinikit 88-85 sa kaagahan ng fourth bago umalgwa ng 13-2 run ang Celtics tungo sa 101-87 lead kulang 7 minutes pa. (Vladi Eduarte)